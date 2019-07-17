حرائق في حيفا والناصرة وبرطعة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبت حرائق في منطقة القدس ومدينة الناصرة وقرب قرية عبلين وفي منطقة حرشية قرب قرية برطعة اليوم، الأربعاء،.

وأخمدت طواقم الإطفاء الحرائق ومنعت انتشارها باتجاه المنازل المأهولة، وتم استدعاء طائرات لمساندة طواقم الإطفاء والإنقاذ. ولم يبلغ عن إصابات.

وفي التفاصيل، شب حريق هائل في منطقة مفرق "السعادة" أو ما تعرف منطقة (تشيكبوست) قرب حيفا ما أدى إلى إغلاق مدخل حيفا الشمالي. ووفقا للشرطة فقد "تمّ إغلاق شوارع في بلد الشيخ المُهجّرة (نيشر) وحيفا بالاتجاهين. كما عملت الشرطة في المكان من أجل تنظيم حركة السير ومساعدة طواقم الإطفاء والإنقاذ. وباشر محققو الحرائق والشرطة التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

كما ذكر شهود عيان أن حرائق شبت في القدس، وفي حي كرم الصاحب بالناصرة، وقرب مدخل قرية برطعة، وفي قرية عبلين، إضافة إلى عدة مناطق في مختلف أنحاء البلاد.

يذكر أن الحرائق ازدادت في الآونة الأخيرة، بسبب موجة الحر التي تسود البلاد.