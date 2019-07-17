شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يُشارك في اجتماع بجدة حول الانتهاكات الاسرائيلية في القدس والان مع التفاصيل

يُشارك وزير دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع بجدة بالمملكة العربية السعودية حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس عاصمة فلسطين.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أشارك الآن في جدة في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول الانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس الشريف".

وتابع :"الموقف العربي والإسلامي الموحد ضروري فلنبني على المشترك ونعززه في فترة صعبة وحساسة".

وكان قرقاش كتب في تغريدة أخرى "بيان الدول الست حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل إرادة المجتمع الدولي وأولوية العودة للمسار السياسي، والتحذير من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار".