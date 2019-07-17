شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يؤيد واشنطن في انتقاد الصين.. ويرفض عقوباتها والان مع التفاصيل

يتفق الاتحاد الأوروبي مع كثير من الانتقادات الأمريكية للصين بسبب ممارساتها غير التنافسية، لكنه لا يوافق على العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بكين، أو التي تهدد بفرضها.

وفي مؤتمر بباريس عن مستقبل المؤسسات المالية الدولية التي أسست قبل 75 عاماً في بريتون ووردز، قالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدعم "تحليل" الولايات المتحدة" و"ليس أساليبها".

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وأشارت إلى أن "الصين ربحت بشكل ضخم من النظام متعدد الأطراف"، والآن يجب المساهمة في إصلاحاته عبر تصحيح هذه الممارسات.

وبينت مالستروم أن "الحلول يجب أن تكون منهجية ويتعين إيجادها في النظام متعدد الأطراف، وأن تقوم على هذه القواعد المالية. الصين يمكن أن تساهم كثيرا في ذلك".

وأقرت بأن منظمة التجارة العالمية تمر "بأزمة عميقة"، ولكن يجب إصلاحها وليس التخلص منها، فذلك "ليس بديلاً".