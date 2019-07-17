المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الاتفاق السياسي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:14 مساءً, 17 يوليو 2019 م المناطق - وكالات وقع المجلس العسكري الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير المعارضة اليوم بحضور الوسيطين الأفريقي والأثيوبي على وثيقة تمثل المرحلة الأولى من الاتفاق السياسي بين الجانبين.

وأوضح المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الجانبين ويفتح عهدًا جديدًا ويسهل الطريق للخطوة الثانية .

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