أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء، قائمة الدول التي اشترى مواطنوها العقارات في تركيا خلال شهر حزيران الماضي.
واشترى المواطنون الكویتیون والبریطانیون لكل منھما 113 عقارا في حزيران الماضي، وبذلك احتلوا المرتبة الخامسة بعد العراقیین الذین تصدروا قائمة الترتیب بشراء 429 عقارا.
وجاء بعد ذلك الإیرانیون الذين قاموا بشراء 415 عقارا، ثم الروس بعدد 190 عقارا والألمان بعدد 126 عقارا.
وبلغ العدد الإجمالي لمبیعات العقارات للأجانب في تركیا خلال الشهر الماضي 2689 عقارا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.30 في المئة مقارنة مع ذات الشھر في 2018.
وذكرت مؤسسة الإحصاء التركية أن مدینة اسطنبول تعتبر أكثر المدن التركیة بیعا للعقارات للأجانب الشهر الماضي، ووصل عدد العقارات المبیعة 1009عقارات، وتلتھا أنطالیا بعدد 668 ثم أنقرة ب 134، وتلتها یالاوا بـ 123 وبورصة بـ122 عقارا.
كانت هذه تفاصيل خبر بلد عربي يتصدر قائمة الأجانب المتملكين للعقارات في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.