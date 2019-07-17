اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التعاون الإسلامي بشأن القدس في جدة

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/7/17 02:02 م بتوقيت أبوظبي
مدينة القدس المحتلة - أرشيفية
انطلقت في مدينة جدة، صباح الأربعاء، اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب دولة فلسطين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، سيناقش تطورات الأوضاع في القدس.
وذكر أنهم سيبحثون مشاركة مسؤولين أمريكيين في افتتاح النفق غير القانوني أسفل بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى المبارك، الذي يأتي ضمن محاولات لتغيير الطابع الديني والتاريخي للمدينة.
وأضاف المالكي أن الاجتماع سيناقش أيضا التهديدات الإسرائيلية بحق المقدسيين في وادي الحمص ودير العامود، والمنطار، في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس.
ونوه إلى أن آخر هذه الانتهاكات كان القرار الإسرائيلي القاضي بهدم 116 شقة سكنية، والمحاولات الإسرائيلية لمصادرة أملاك المواطنين المقدسيين الإسلامية والمسيحية.
وأشار إلى أنه سيتم بحث الانتهاكات الإسرائيلية الاستعمارية المتصاعدة، والمدعومة من الإدارة الأمريكية لمحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف.
ولفت إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري من الجميع لوقف الانتهاكات غير المسبوقة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، والاقتحامات اليومية للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال.
وأوضح أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يستدعي التدخل للتصدي للمخططات الهادفة لطمس الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة.
وأكد أن القيادة الفلسطينيّة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تعتبر القدس والأقصى خطا أحمر، وأنها ماضية قدما في الدفاع عنها وإفشال أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم.
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