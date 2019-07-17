وزير الإعلام السعودي: لن ندخر جهدًا لمحاربة الإرهاب والتطرف

قال تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام السعودي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تدخر جهدًا لمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف الذي يستهدف استقرار المنطقة.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة العادية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تستضيفها جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وطالب وزير الإعلام السعودي بضرورة الاتحاد والتصدي بكل قوة للإرهاب الذي يستهدف استقرار المنطقة وإنقاذ الأرواح البريئة عن طريق تنفيذ برامج توعوية.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لم تراع حرمة شهر رمضان ولا الأرواح والممتلكات عندما هاجمت سفنا تجارية للمملكة قرب المياه الإقليمية الإماراتية .

كما لفت إلى تعرض المملكة لعمليات إرهابية مؤخراً عبر طائرات دون طيار، استهدفت محطات ضخ للنفط، إضافةً إلى عدة عمليات استهدفت مطارات مدنية في مدينتي أبها وجيزان من قبلِ مليشيات إرهابية مدعومة من إيران.

وشدد وزير الإعلام السعودي على أن هذه العمليات لا تستهدف المنطقة العربية فقط، وإنما تستهدف أمن الملاحة الجوية والبحرية وإمدادات الطاقة في العالم.

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وكان وزير الإعلام السعودي، أكد في كلمته أمس الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ضرورة تنسيق الجهود الإعلامية العربية؛ لرفع مستوى الوعي لدى الشعوب العربية، وصياغة خطاب إعلامي مؤثر عربيًا وإقليميًا ودوليًا.



وذكر الشبانة أن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها الأمة العربية وتأتي القضية الفلسطينية على رأس البنود التي تُناقشها اليوم؛ نظرًا لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية.

وتناقش الدورة الحادية عشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي بدأت أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة وزير الإعلام السعودي، توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب.

ويشارك في هذه الدورة وزراء الدول أعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي.

وتشمل بنود جدول الأعمال القضية الفلسطينية، وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة، وأيضًا تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب.

كما تتضمن بحث سبل الارتقاء بالإعلام العربي إلى مستوى أعلى ليكون داعمًا لبرامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج، ودور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح بوصفه المحور الفكري للدورة الوزارية للمجلس.

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