الإمارات من أكثر دول العالم استخداما لموقع "لينكد إن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استضافت دبي النسخة الأولى من فعالية "قهوة مع لينكد إن" بحضور عدد من الخبراء ورواد التواصل الاجتماعي، وأشار المتحدثون إلى أن الإمارات من أكثر دول العالم حضوراً على موقع "لينكد إن".
كما استعرض المتحدثون أفضل الممارسات والتجارب لتحسين الصفحات الشخصية على موقع "لينكد إن"، كما قدم خبراء التواصل الرقمي نصائح للتعامل مع "لينكد إن" الذي يفوق عدد مستخدميه نصف مليار إنسان حول العالم.
وقالت نجاة عبدالهادي، مديرة الاتصال في "لينكد إن" الشرق الأوسط، إن الهدف من "مقهى لينكد إن" هو تغيير الصورة الانطباعية لدى البعض بأن الموقع مخصص لطبقة معينة من أصحاب المهن، مضيفة أنه موجه لجميع المستخدمين من خريجين جدد وموظفين ومديرين تنفيذيين وغيرهم.
وأشارت عبدالهادي إلى أن عدد مستخدمي "لينكد إن" يفوق الـ٦٣٠ مليونا حول العالم، وقالت "نحن نعتبر أننا منصة للجميع بحيث يمكن التواصل بين جميع الأشخاص في أي وقت ومن أي مكان".
من جانبه قال أنس المرعي، مدرب ومستشار التواصل الرقمي في أكاديمية PWC الشرق الأوسط، إن الهدف من إنشاء "لينكد إن" ربط العالم المهني مع بعضه، وجعل الأفراد أكثر إنتاجاً وفاعلية.
وتابع المرعي أن الإمارات من أكثر دول العالم حضوراً على موقع "لينكد إن"؛ حيث يتجاوز عدد رواده 4 ملايين، وهي نسبة كبيرة قياساً إلى عدد السكان.
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