وزير الخارجية السعودي: القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات المملكة

قال وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إن القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات المملكة.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت أعماله اليوم في جدة؛ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.



وأكد أنه يجب علينا التصدي للانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأشار العساف إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن مدينة القدس تتعرض الآن لأكبر هجمة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي.

Advertisements

وطالب في كلمته بوقف سياسات إسرائيل الهدامة، مشيرا إلى أن بلاده وجهت نداء للإدارة الأمريكية لوقف دعم انتهاكات الاحتلال.

وشدد على أنه يجب الوصول لحل للنزاع مع إسرائيل لتجنيب المنطقة عقودا أخرى من الصراع.

وأشار إلى أنه بعد 52 عاما من الدعوات والاسترضاءات يجب أن تكون محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بديهية.

ولفت المالكي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تتجاهل أسس الحل السلمي تماما، مشددا على أن الشرعية الدولية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد أنه لا يمكن التوصل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا من خلال حل سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وانطلقت في مدينة جدة، صباح الأربعاء، اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب دولة فلسطين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.