مكتب أمن الدولة أوقف 10 سوريين في الشهابية

اوقف مكتب أمن الدولة في صور 10 سوريين أثناء دهمه بلدة الشهابية لعدم حيازة بعضهم أوراقا ثبوتية فيما تم الإشتباه بالآخرين.
تأتي هذه العملية في إطار الخطوات التي تقوم بها القوى الأمنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
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