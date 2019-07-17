مكتب أمن الدولة أوقف 10 سوريين في الشهابية

اوقف مكتب ​أمن الدولة​ في صور 10 سوريين أثناء دهمه بلدة الشهابية لعدم حيازة بعضهم أوراقا ثبوتية فيما تم الإشتباه بالآخرين. تأتي هذه العملية في إطار الخطوات التي تقوم بها ​القوى الأمنية​ من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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