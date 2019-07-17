الدولية للمعلومات: مسيحيو لبنان ليسوا مع قرار بلدية الحدث وموارنة بعبدا معه وسكان بعبدا منقسمون مناصفة

أجرت ​الدولية للمعلومات​ في 3 و4 تموز 2019 استطلاعاً عبر ​الهاتف​ لرأي عينة من ال​لبنان​يين (750 شخصاً) حول الأوضاع الراهنة في البلد، بما فيها قرار ​بلدية الحدث​ بمنع المسلمين من التملك والإيجار في البلدة.

وبينت نتائج الإستطلاع معارضة نسبة 64.5%من المستطلعين قرار بلدية الحدث بمنع المسلمين من التملك والإيجار في البلدة، مقابل 15.9% من المؤيدين و17.7% من غير المعنيين بالموضوع، كما أجابت نسبة 1.9% بـ"لا أعرف".

وفي تفصيل الإجابات وفقاً للطائفة، يتبين لنا أن المستطلعين ​السنة​ (78.7%) و​الشيعة​ (79.7%) هم من أكثر المعارضين لقرار ​البلدية​ المذكور، في حين تقاربت النسب بشكل كبير بين المؤيدين والمعارضين من ​الموارنة​ (36.1% مؤيد مقابل 39.2% معارض).

ويبيّن توزيع النتائج وفقاً للديانة أن نسبة تقارب 24% من "المسيحيين" اعتبرت نفسها "غير معنية" و"لا تعرف"، ولو اعتبرنا أن جميع هؤلاء مؤيدون للقرار فستصل نسبة المؤيدين الى نحو 55%.

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وفي توزيع الإجابات وفقاً للقضاء، يتبين لنا تقارب في النسب بين المؤيدين والمعارضين لقرار بلدية الحدث من سكان ​قضاء بعبدا​. ففي حين ذكرت نسبة 40% من سكان ​القضاء​ تأييدها للقرار، عارضت نسبة 45.7% قرار البلدية المذكور.

وفي تفصيل أكثر دقة للنتائج حيث احتسبنا إجابات المستطلعين في قضاء بعبدا فقط وفقاً للطائفة، يتبين لنا أن 71.4% من الموارنة في قضاء بعبدا صرحوا أنهم مؤيدين لقرار بلدية الحدث بمنع المسلمين من التملك والإيجار في البلدة مقابل 33.3% من الأرثوذكس في القضاء، في حين عارض جميع المستطلعين السنة والشيعة في بعبدا هذا القرار (100%).

ولفتت الى ان إن الملفت في الإجابات حول قرار بلدية الحدث ان نحو 25% من المسيحيين على مستوى لبنان اعتبروا أنفسهم "غير معنيين" أو "لا يعرفوا"، والنسبة المعارضة للقرار هي نحو 43.5% مقابل 32.8% مؤيدة، هذا لو أضفنا الـ 25% واعتبرناهم مؤيدين لكنهم ترددوا بالتصريح، لكان مجموع المؤيدين 57.8%.، ونحو 71.4% من الموارنة في قضاء بعبدا صرحوا أنهم مؤيدين لقرار بلدية الحدث بمنع المسلمين من التملك والإيجار في البلدة مقابل 33.3% من الأرثوذكس في القضاء.