دورات تدريبية لاعداد ناشط للتوعية من مخاطر الألغام للجمعية اللبنانية للرعاية الصحية

نظم المركز اللبناني للأعمال المتعلقة ب​الألغام​ واللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام والجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والإجتماعية و​جامعة البلمند​ دورة تدريبية لأعداد ناشط للتوعية من مخاطر ​الألغام​ و​​القنابل العنقودية​​ لقادة من ​الدفاع المدني​ في ​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي في مفوضية جبل عامل بدعم من الـUNICEF. وتأتي هذه الدورة استكمالاً للدورات السابقة التي اقيمت لمفوضتي ​بيروت​ و​البقاع​ وذلك في المدرسة الإقليمية ل​نزع الألغام​ التابع للمركز، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام الرائد ​علي مكي​، ومسؤول ملف الألغام في الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية عضو اللجنة الوطنية نادر حمدان.

تخللت الدورة جلسات تدريبية خاصة حول التعريف باشكال وانواع الألغام والقنابل العنقودية وآليات التعميم والتخطيط والتنفيذ لنشاطات التوعية من مخاطر الألغام والتعريف بالإتفاقيات الدولية في هذا المجال، وذلك من قبل ضباط من المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في ​الجيش اللبناني​ وأساتذة من جامعة البلمند.

كما شمل تدريب تفاعلي على العمل الميداني في حقل وهمي حول كيفية استكشاف الألغام والقنابل العنقودية ودور ​الكلاب​ المتدربة على كشف الألغام. واختتم التدريب بتوزيع دليل الناشط على المتدربين.