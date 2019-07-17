النشرة: إخماد حرائق نشبت بالنبطية وعربصاليم وحبوش بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "عناصر ​الدفاع المدني​ اللبناني من مركز النبطية الاقليمي تمكنت من اخماد العديد من ​الحرائق​ التي اندلعت في النبطية، الشرقية، ​عربصاليم​، حبوش ويحمر و​القليعة​ ساهمت حرارة ​الطقس​ بتوسعها، فيما تمكن عناصر الدفاع المدني من تضييق رقعة النيران والسيطرة عليها واخمادها".

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