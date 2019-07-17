ذكرت مديرية العلاقات العامة في "الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي"، أنّ "المدير العام للصندوق محمد كركي، التقى مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في "منظمة العمل الدولية" Luca PELLERANO مع وفد من الخبراء العاملين في مجال التأمين الصحي، ضمن إطار التعاون القائم بين "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" والمنظمة، في موضوع توسعة التغطية الصحية وإفادة جميع شرائح المجتمع اللبناني من تقديمات ضمان المرض والأمومة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "خبراء وفريق عمل "منظمة العمل الدولية"، سيعقدون سلسلة اجتماعات مع مديري الصندوق وبعض الجهات الأُخرى كوزارة الصحة العامة ووزارة العمل ووزارة المالية والهيئات والفعاليّات الاقتصاديّة والعماليّة والإجتماعيّة، وذلك لوضع تصوّر لتوسعة تغطية شمول الضمان الإجتماعي لشرائح المجتمع اللبناني كافّة، ولاسيما العاملين في القطاع غير المنظّم".
كانت هذه تفاصيل خبر كركي التقى وفد منظمة العمل الدولية لتعميم الضمان الصحي على جميع اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.