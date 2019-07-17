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كركي التقى وفد منظمة العمل الدولية لتعميم الضمان الصحي على جميع اللبنانيين

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ذكرت مديرية العلاقات العامة في "الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي"، أنّ "المدير العام للصندوق ​محمد كركي​، التقى مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في "​منظمة العمل الدولية​" Luca PELLERANO مع وفد من الخبراء العاملين في مجال التأمين الصحي، ضمن إطار التعاون القائم بين "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​" والمنظمة، في موضوع توسعة ​التغطية الصحية​ وإفادة جميع شرائح ​المجتمع اللبناني​ من تقديمات ضمان المرض والأمومة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "خبراء وفريق عمل "منظمة العمل الدولية"، سيعقدون سلسلة اجتماعات مع مديري الصندوق وبعض الجهات الأُخرى ك​وزارة الصحة العامة​ و​وزارة العمل​ و​وزارة المالية​ والهيئات والفعاليّات الاقتصاديّة والعماليّة والإجتماعيّة، وذلك لوضع تصوّر لتوسعة تغطية شمول الضمان الإجتماعي لشرائح المجتمع اللبناني كافّة، ولاسيما العاملين في القطاع غير المنظّم".

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