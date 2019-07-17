السنيورة يستقبل وفدا من جامعة هارفرد لنقاش في الاوضاع الاقتصادية

استقبل رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ في مكتبه في بلس وفدا من ​جامعة هارفرد​ يزور ​لبنان​ لاستطلاع الاوضاع فيه بهدف اجراء دراسة عن الاوضاع الاقتصادية في البلاد، ولقد شرح الرئيس السنيورة للوفد وجهة نظره في الاوضاع الراهنة وسبل التصدي للمشكلات القائمة وكيفية الخروج بالحلول الصحيحة.

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