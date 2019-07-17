الحريري: الأسبوع المقبل سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء وأنا أؤكد عقد هذه الجلسة

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في تصريح له خلال اجتماع عُقدت على هامش اليوم الثاني من جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2019 مع وزير المال علي حسن خليل، النائب ابراهيم كنعان، وزير الصناعة وائل ابو فاعور، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والنائب حسن فضل الله "اننا نعمل على حل أزمة ​قبرشمون​ والأمور تسير بإيجابية".

وفي سياق آخر، لفت الحريري إلى أن "هناك مادة لها علاقة بمهلة إنجاز قطوعات الحسابات"، معلناً أن "الأسبوع المقبل سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء وأنا أؤكد عقد هذه الجلسة".

وعن خطة وزارة العمال بشان العمال الاجانب، اعتبر الحريري أن "وزير العمل يطبق القانون وهو تشدد ببعض الامور قليلا ولكن يقوم بمعالجة الامر بالتنسيق مع السفير الفلسطيني، ورجاء ما تكبروا الموضوع لانو الوزير عم يتعب فعلا".