كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن "اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارات استراتيجية عاجلة، في أعقاب خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله"، مشيرةً إلى أن "قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قررت تحصين 20 موقعا إسرائيليا من الهجمات الصاروخية، تخوفا من إقدام "حزب الله" على استهدافها بصواريخ دقيقة".
ولفت إلى أن "قرار الجبهة الداخلية يأتي في أعقاب تقديرات استخباراتية بأن "حزب الله" سيعمل على استهداف مواقع استراتيجية إسرائيلية، بهدف الإضرار بقدرات الجيش القتالية، وتسجيل انتصار معنوي في مواجهة مقبلة"، مؤكدةً أنه "من بين المواقع التي سيتم تحصينها ضمن 20 موقعا استراتيجيا، منشآت تابعة لشركة الكهرباء، وشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، بالإضافة إلى مواقع حساسة واستراتيجية إسرائيلية، بوجه عام، لم تحددها الصحيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: إسرائيل قلقة من صواريخ دقيقة قد يستخدمها "حزب الله" ضدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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