هآرتس: إسرائيل قلقة من صواريخ دقيقة قد يستخدمها "حزب الله" ضدها

كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن "اتخاذ ​الحكومة الإسرائيلية​ قرارات استراتيجية عاجلة، في أعقاب خطاب الأمين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصر الله​"، مشيرةً إلى أن "قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قررت تحصين 20 موقعا إسرائيليا من الهجمات الصاروخية، تخوفا من إقدام "حزب الله" على استهدافها ب​صواريخ​ دقيقة".

ولفت إلى أن "قرار الجبهة الداخلية يأتي في أعقاب تقديرات استخباراتية بأن "حزب الله" سيعمل على استهداف مواقع استراتيجية إسرائيلية، بهدف الإضرار بقدرات ​الجيش​ القتالية، وتسجيل انتصار معنوي في مواجهة مقبلة"، مؤكدةً أنه "من بين المواقع التي سيتم تحصينها ضمن 20 موقعا استراتيجيا، منشآت تابعة لشركة ​الكهرباء​، وشركة خطوط ​الغاز الطبيعي​ الإسرائيلية، بالإضافة إلى مواقع حساسة واستراتيجية إسرائيلية، بوجه عام، لم تحددها الصحيفة".