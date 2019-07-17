وزير إسرائيلي اتهم زعيم حزب العمال البريطاني بكراهية إسرائيل واليهود

اتّهم العضو في مجلس الوزراء الأمني ال​إسرائيل​ي المصغر زئيف إلكين، زعيم "​حزب العمال البريطاني​" ​جيريمي كوربين​ بـ"كراهية ​اليهود​".

وشدّد على أنّ "قطعًا لا نقرّر للبريطانيين من سينتخبون، لكن علينا إثبات موقفنا. أعتقد أنّ كوربين أثبت بنفسه، أكثر من مرّة أو مرّتين أنّه شخصيّة تكره بشدّة دولة إسرائيل والشعب اليهودي".

وكانت قد ذكرت وسائل إعلاميّة الأسبوع الماضي أنّ "مكتب كوربين تدخّل في عمليّة تأديبيّة مستقلّة داخل الحزب، كانت تهدف إلى إنهاء السلوك المعادي للسامية"، وهو ما نفاه حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة في ​بريطانيا​.