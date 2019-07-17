شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ منذ أيام تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية وإقرارها، وفيما يلى نرصد الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح:

• صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح

• المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

• المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

• المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

• المستند الدال على تاريخ تركيب اى مرفق من مرافق العقار.

• مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

• عقود البيع المشهرة، او الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.

• صورة ملتقطة من القمر الصناعى.

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• تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، او المركز القومى لبحوث الإسكان.

• نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.

• نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.

• تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية او المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح او الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.

• الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

• وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.