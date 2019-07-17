نائب يطالب بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سليمان فضل، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة اعتماد المخططات التفصيلية للقرى والنجوع والكفور، وذلك بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير وذلك للقضاء على أزمة البناء المخالف والنمو العشوائى، إلى جانب تطبيق قانون التصالح خاصة وان البند 8 من المادة الأولى من قانون التصالح تنص على حظر التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية وفقا لأخر تصوير جوى فى 2017.

وشدد فضل، على ضرورة الانتهاء من الأحوزة بمخططاتها التفصيلية لسرعة التصدى لظاهرة النمو العشوائى فى مختلف انحاء الجمهورية خاصة فى القرى والنجوع، مؤكدا أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من المفترض انها ستقضى على ظاهرة البناء المخالف وتعيد النظر فى إجراءات استخراج تراخيص البناء بما يضمن عدم تكرار أزمة المخالفات.

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