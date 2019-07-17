كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ضابط رفيع بالحرس الرئاسي الأفغاني.. وطالبان تتبنى العملية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ضابط رفيع بالحرس الرئاسي الأفغاني مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثراً بجراح أصيب بها في هجوم تبنته حركة طالبان قبل أيام في أحد أحياء العاصمة كابول، وشارك الرئيس أشرف غني في مراسم التشييع الذي أقيم بالمشفى العسكري.

ونقل بيان للرئاسة عن غني قوله: "إننا نشيع اليوم أحد الأبناء الأبرار الذي وهب حياته في طريق الدفاع عن الوطن وحماية النظام".

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واتهم الرئيس الأفغاني من وصفه "العدو" باغتيال الجنرال عبد الغفار أحمد زاي – المنحدر من قبيلة رئيس الجمهورية – والذي كان يتولى قيادة الوحدة المكلفة بحماية منزل غني في الحرس الرئاسي.

وتبنت حركة طالبان مسؤولية اغتيال "أحمد زاي"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن الحركة.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان أن عناصرهم فجروا عبوة ناسفة بسيارة المغدور لدى مروره بالدائرة 16 من كابول يوم الخميس الماضي.