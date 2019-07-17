كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان تغلق عشرات العيادات السويدية في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الوكالة اليوم الأربعاء إن حركة طالبان أغلقت العشرات من المنشآت الصحية التي تديرها مجموعة مساعدات سويدية في خطوة أثرت على الآلاف من الناس، وخاصة النساء والأطفال.

وكثيرًا ما استهدف الجانبان الأطباء والمستشفيات خلال الصراع المستمر منذ عقود، وتأتي هذه الخسارة الأخيرة بعد غارة شنتها قوات الأمن الأفغانية على عيادة الأسبوع الماضي والتي خلفت أربعة قتلى.

وقالت جماعة الاغاثة في بيان ان عمليات الاغلاق ضربت مقاطعة وارداك غربي كابول: ان طالبان أغلقت 42 من أصل 77 منشأة صحية تديرها اللجنة السويدية لافغانستان.

وأضافت: " يتأثر عدد يقدر بأكثر من 5700 مريض بشكل يومي بسبب هذا الإغلاق ".

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وقال سوني مانسون المدير الإقليمي للجنة SCA: "أن حرمان الناس من العلاج الطبي والخدمات الصحية بهذه الطريقة "يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "نطالب بإعادة فتح جميع المرافق الصحية على الفور للشعب ونحث بقوة جميع الأطراف المتورطة في النزاع على الامتناع عن مثل هذه الأعمال التي تعرض حياة المدنيين للخطر عمدًا".

ولم تصدر طالبان أي بيان، ولكن المسلحين أغلقوا العيادات الصحية وحظروا حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وحذرت طالبان لجنة الصليب الأحمر الدولية من أن المجموعة لن تحمي عمالها بعد الآن في العام الماضي.

أجبر التهديد اللجنة الدولية على تقليص عملياتها في أفغانستان بشكل كبير.

