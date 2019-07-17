كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه جازان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، تمكن قواته من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

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وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي، أن القوات الجوية اعترضت وأسقطت 3 طائرات بدون طيار، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من محافظة عمران، باتجاه مدينتي جازان وأبها السعوديتين، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إسقاط قوات التحالف طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.