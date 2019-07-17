كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3٪.. ولا يزال منخفضًا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات اليوم الاربعاء أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت بأكثر قليلا مما كان متوقعًا في يونيو على الرغم من أن معدلات التضخم الرئيسية ومعدلات التضخم الأساسية لا تزال أدنى من التحسن الذي يسعى صناع السياسة إلى تحقيقه.

وقالت وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" إن الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة كانت أعلى بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بتقدير فوري قدره 1.2٪. كان التضخم في مايو 1.2 ٪، وهو أدنى معدل منذ أبريل 2018.

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 ٪، أي أكثر بقليل من توقعات السوق بنسبة 0.1 ٪، وفقا لبيانات "يوروستات" الصادرة اليوم الأربعاء.

Advertisements

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي (ECB)، الذي تجتمع لجنته للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، معدل يقترب من 2٪ ولكن أقل من ذلك.

وقالت "يوروستات" إن مقياس التضخم الأساسي الذي ينظر إليه البنك المركزي الأوروبي في قرارات السياسة، والذي يستثني المكونات المتقلبة للغذاء والطاقة، كان 1.3٪ في يونيو على أساس سنوي بعد 1.0٪ في مايو. وكانت قد قدرت في وقت سابق معدل يونيو عند 1.2 ٪.

وتتبع المراجعات ارتفاعًا طفيفًا في ارتفاع أسعار الطاقة - إلى 1.7 من 1.6٪ - والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة - إلى 0.3 من 0.2٪. وانخفض التضخم للأغذية غير المصنعة إلى 0.7 ٪ من التقدير الأولي بنسبة 0.8 ٪.

