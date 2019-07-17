كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: انكماش الاقتصاد التركي في عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الاربعاء أن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي في عام 2019 للمرة الأولى منذ عشر سنوات وأن يشهد نموًا متواضعًا فقط في العامين التاليين.

وأظهر استطلاع رأي أكثر من 40 خبيرًا أن الاقتصاد التركي تقلص بنسبة 1.5٪ هذا العام، وفقًا لمتوسط التوقعات. تتوقع الحكومة التي خفضت بشكل حاد لهذا العام زيادة قدرها 2.3 ٪.

كان هناك مجموعة واسعة من التقديرات في استطلاع رويترز في الفترة من 4 إلى 16 يوليو، من نمو 1 ٪ إلى انكماش بنسبة 5 ٪. وشهد الاستطلاع نموًا بنسبة 2.4٪ في عام 2020 و3.4٪ في عام 2021.

وقال الاقتصاديون في بنك نومورا: "تشير المؤشرات المبكرة للربع الثاني إلى تباطؤ متجدد بسبب تقلبات الأسواق المالية وارتفاع درجة عدم اليقين السياسي، مما يزيد من خطر حدوث ركود مزدوج".

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.5 ٪ و1.1 ٪، على التواليفي الربعين الثاني والثالث من عام 2019، قبل أن يعود إلى النمو بنسبة 1.0 ٪ فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

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من المقرر الإعلان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 2 سبتمبر.

جدير بالذكر أن الاقتصاد التركي تقلص آخر مرة على أساس سنوي في عام 2009، بنسبة 4.7 ٪. من عام 2010 إلى عام 2017، كان معدل نمو مركبها 6.6 ٪ بفضل طفرة البناء التي يقودها رأس المال الرخيص بعد الأزمة المالية العالمية.

ولكن بسبب أزمة العملة التي أدت إلى انخفاض الليرة بنسبة 30٪ تقريبًا مقابل الدولار، فقد تقلص الاقتصاد التركي بنسبة 2.6٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد انخفاضه بنسبة 3.0٪ في الربع الأخير من العام الماضي.

ودفع انخفاض الليرة التضخم إلى أعلى مستوى خلال 15 عامًا، وقدرة الشركات المحدودة بشدة على خدمة الديون الخارجية وضرب القروض المعدومة في القطاع المصرفي.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي سوف يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 22.00 ٪ بحلول نهاية الربع الثالث و20 ٪ بحلول نهاية العام، وفقا لمتوسط الاستطلاع.