اليابان تحث كوريا الجنوبية لقبول التحكيم

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حث نائب رئيس مجلس الوزراء ياسوتوشي نيشيمورا سول اليوم الأربعاء على إلغاء أوامر المحكمة للشركات اليابانية لتعويض العمال الكوريين السابقين في زمن الحرب والتسوية عن طريق التحكيم. وسيكون الموعد النهائي للرد هو الخميس.

يتركز الخلاف بين سول وطوكيو حول مشكلة تعويض الضحايا الكوريين الذين أجبروا على العمل في المصانع والمناجم اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، حينما كانت شبه الجزيرة كوريا لا تزال تحت الحكم الاستعماري لليابان.

وتبرر اليابان موقفها بأن جميع قضايا التعويضات ذات الصلة بالحقبة الاستعمارية تم تسويتها بموجب معاهدة 1965 الثنائية والتي كانت تهدف إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

قد ساءت العلاقات بين الدولتين بعد أن شددت اليابان القيود على صادرات التكنولوجيا الفائقة لكوريا الجنوبية. واوضح نيشيمورا إن اليابان ستدرس جميع الخيارات لحماية الشركات اليابانية.