كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة: نأمل في تسوية النزاع بين كوريا الجنوبية واليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم الأربعاء بعد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين من سول بأن الولايات المتحدة "ستقوم بما يمكننا القيام به" للمساعدة في حل النزاعات التجارية والسياسية المتوترة بين كوريا الجنوبية واليابان.

يتواجد ديفيد ستيلويل، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون شرق آسيا، في كوريا الجنوبية لمدة ثلاثة أيام، حيث تسعى سول للحصول على مساعدة من الولايات المتحدة لحل الخلاف بين اثنين من أهم حلفاء أمريكا في المنطقة.

بعد الاجتماع مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي كانغ كيونغ - وا، صرح ستيلويل للصحفيين أن الولايات المتحدة تولي "أولوية كبرى لتعزيز" علاقاتها مع كوريا الجنوبية واليابان، مضيفا انه "يجب على جمهورية كوريا واليابان حل المسائل الحساسة ونأمل أن يحدث القرار قريبًا.. الولايات المتحدة صديقة وحليفة لكليهما. وسنفعل ما في وسعنا لدعم جهودهم لحل هذا."

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، التقى بمسؤولين كوريين جنوبيين آخرين بمن فيهم نائب مستشار الأمن القومي كيم هيون تشونج، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات حول القضية التجارية.

و اوضح كيم إنه أوضح موقف سول من القضية إلى ستيلويل بالتفصيل، وان ستيلويل "فهم بما فيه الكفاية خطورة هذه المشكلة".

