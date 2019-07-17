كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة عسكرية سورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 4 جنود سوريين وأصيب 14 آخرون، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة في حافلتهم بحي الضاحية في مدينة درعا​.

وقال مصدر عسكري لـ RT إن "إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة داخل حافلة عسكرية تقل الجنود من منازلهم إلى نقاطهم العسكرية".

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وتنتشر في محافظة درعا العديد من الخلايا النائمة للمسلحين، على الرغم من دخول العام الثاني على تحرير المحافظة عبر مصالحة، برعاية روسية، ضمنت خروج من لا يرغب من المسلحين البقاء في درعا إلى إدلب.

وخلال العام الماضي شهدت المحافظة الكثير من الهجمات ضد مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري.