كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تسعى للحصول على موافقة بريطانيا للوصول إلى جابر صديق شريك المافيا الهارب داوود إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير إعلامي، أن الهند تسعى للحصول على موافقة المملكة المتحدة للوصول إلى جابر صديق، وهو شريك مقرب من المافيا الهارب داوود إبراهيم - على قائمة المطلوبين من الانتربول للجريمة المنظمة والتزييف، وهو المؤسس لـ شركة-د التي يقوم بالعمليات الإجرامية من خلالها -، وهي خطوة تزعم أن باكستان عارضتها.

ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية اليومية، تعتقد نيودلهي أن الوصول إلى صديق، سيكشف المزيد من المعلومات حول عمليات داود إبراهيم للمخدرات والابتزاز في الهند وربما دليل على وجوده في باكستان.

إن صديق موتيوالا محتجز، حاليًا، في سجن واندسوورث بجنوب غرب لندن، في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة، بتهمة تهريب المخدرات والابتزاز وغسل الأموال، ويعود تاريخه إلى العام 2011. ويعتبر أحد أقرب زملاء داود إبراهيم.

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"إبراهيم" هو المشتبه به الرئيسي في هجمات 12 مارس 1993 الإرهابية في مومباي، والتي تضم 12 انفجارًا متزامنًا في مومباي، والتي أودت بحياة 257 شخصًا وأصابت 713 آخرين.

ووفقًا لملف وكالة الأمن الهندية حول "جابر"، فهو إداري في إدارة إسلام بابا ومقرها كراتشي. داود إبراهيم وزوجته وابنه وزوجته هما الأمناء الآخرون.

وتقول مؤسسة الأمن الهندية، إن هذه الإدارة تعمل كجبهة دينية وتدير ممتلكات شركة-د، - وهو مصطلح صاغته وسائل الإعلام الهندية لوصف نقابة الجريمة المنظمة في مومباي، والتي يسيطر عليها إبراهيم، الذي يتصدر قائمة المطلوبين في الهند.