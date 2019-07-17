كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد مدني بقصف حوثي جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر يمنية إن مدنياً يمنياً قتل أمس الثلاثاء، جراء قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية أحياء سكنية، في مديرية حيس، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

Advertisements

وذكرت المصادر أن "القصف الحوثي تسبب في مقتل المواطن، مهيوب إبراهيم عبدالله مغازي (55) عاماً"، وإصابة المواطن نبيل فاضل رضوان، وفقاً لما ذكره موقع سبتمبر نت.

وأوضحت المصادر أن القصف تسبب أيضاً في إلحاق أضرار كبيرة، بعدد من المنازل في المنطقة.