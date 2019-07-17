كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إماراتية: اليمن له أهمية كبيرة لمواجهة التغلغل الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، إن اليمن يشكل بالنسبة لدولة الإمارات وللعالم العربي ركناً أساسياً من منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبينت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "اليمن العربي" - "وله أهمية استراتيجية كبيرة، دفعت الدول العربية للتكاتف والتحالف من أجل الحفاظ على وحدة هذا البلد واستقراره واستعادة الشرعية التي سلبتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، ولمواجهة التغلغل الإيراني في هذه المنطقة المهمة للأمن العربي والدولي".

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وتابعت "وكان هذا ومازال نهج دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي سارت عليه من بعده القيادة الرشيدة التي قدمت الدعم الكبير والمساعدات العديدة لليمن وشعبه في كافة المجالات، وحرصت دائماً على تخفيف المعاناة عن شعب اليمن الشقيق في أزمته.

واضافت ان هذا هو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيراً سموه إلى ما يمثله هذا البلد الشقيق من أهمية استراتيجية بالنسبة للأمن العربي، كما أكد سموه سعي دولة الإمارات إلى أن يعم السلم على كامل التراب اليمني وعودة مؤسسات الشرعية إلى ممارسة عملها في أجواء يسودها الأمن والاستقرار، ومشدداً على أن الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين تدفع دولة الإمارات نحو استكمال جهود ومساعي استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

وخلصت الى ان هذا هو النهج الذي تتمسك به دولة الإمارات ولن تحيد عنه أبداً.