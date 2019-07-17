تاريخ المركز الثالث في “الكان” يرجح كفة نيجيريا على تونس

قيخوض منتخبا تونس، ونيجيريا، مساء اليوم الأربعاء، بملعب القاهرة الدولي، مباراة الترتيب لكأس أمم إفريقيا، التي انطلقت بمصر، يوم 21 يونيو الماضي، وتنتهي الجمعة المقبل.

ويدعم تاريخ مباريات المركز الثالث في “الكان” المنتخب النيجيري، الذي فاز بكل مواجهات الترتيب، التي خاضها في كأس الأمم الإفريقية، والبالغ عددعا 6 لقاءات.

وفازت “نسور” نيجيريا لأول مرة في المركز الثالث في الكأس الإفريقية، عام 1978 في غانا، ثم في السنغال عام 1992، ودورة مالي 2002، وتونس 2004، بالإضافة إلى دورتي مصر 2006، و2010 بأنغولا.

أما المنتخب التونسي، ففاز مرة وحيدة من أصل ثلاث بالمركز الثالث في “الكان”، وتحديدا عام 1962، بينما خسر عام 1978 بالقرعة أمام نيجيريا، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، ثم عام 2000 في مواجهة جنوب إفريقيا.