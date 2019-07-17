قصة اللاعب الجزائري أندي ديلور.. والده كان سيذبحه ولخص معاناته بدمعة موشومة على وجهه

يملك اللاعب الجزائري “أندي ديلور”، المشارك رفقة محاربي الصحراء في “الكان”، دمعة وشمها بالقرب من عينه، ترمز إلى قصة حزينة، عاشها عندما كان مراهقا، إذ كاد أن يذبحه والده الفرنسي.

أندي ديلور، الذي يحمل جنسية بلاد والدته، كشف في تصريح سابق لصحيفة ليكيب الفرنسية، قصة وشم الدمعة على وجهه، إذ نجا من محاولة ذبحه من طرف والده بسبب تأثره بالمشاكل، التي مر منها.

وأشار ديلور إلى أنه عاش حزنا شديدا، بسبب الواقعة المؤلمة، لكنه تجاوز الأمر، واختار احتراف كرة القدم، وحقق حلمه باللعب لفريق مونبوليه الفرنسي.

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اللاعب، الذي يمتاز ببنية جسدية قوية، سبق أن أثار الانتباه، أخيرا، عندما طلب من لعبة الفيديو “فيفا” تغيير جنسيته في بطاقة لعبه من فرنسي إلى جزائري.

ويطمح ديلور إلى أن يحقق لقب كأس مع منتخب بلاده، ليوضح بشكل جلي أن المجد يولد من رحم المعاناة.