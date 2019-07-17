تقرير: 20 مليون مغربي “قاطنون” بمواقع التواصل الإجتماعي.. و”واتساب” في المقدمة

كشفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أمس الثلاثاء، عن نتائج بحثها الميداني السنوي حول مؤشرات تكنولوجيا الإعلام والإتصال لدى الأسر والأفراد برسم سنة 2018.

وأظهرت الدراسة أن 74 بالمائة من الأسر المغربية تتوفر على ربط بالأنترنيت يتم استعماله أساسا في الترفيه والشبكات الاجتماعية والألعاب الحصول على الأخبار.

وثيرة استخدام الأنترنيت مكثفة بحسب الدراسة، حيث أن 3 من أربع مستخدمين يستعملونه بصفة يومية، و60 بالمائة يقضون أكثر من ساعة يوميا في الشبكة أو على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما الشباب منهم.

وتأتي الشبكات الإجتماعية على رأس استعمالات المغاربة للأنترنيت وذلك بنسبة تصل إلى 96.4 بالمائة وفق المصدر ذاته.

Advertisements

وأظهرت الدراسة أن 20.1 مليون مغربي هم من مستخدمي الشبكات الاجتماعية، إذ يأتي تطبيق واتساب على رأس الشبكات المستعملة.

وحسب الدراسة فإن حوالي 8 مستعملين من كل 10 يستخدمون الشبكات الاجتماعية بشكل يومي، فيما يتردد الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 12 24 سنة بشكل كبير عليها.

من جهة أخرى يعتبر عدد كبير من المواطنين بحسب البحث، أن الأنترنيت يمثل أهمية من الدرجة الأولى في حياتهم اليومية، وذلك بنسبة 75 بالمائة في الحياة المهنية، و62 بالمائة في الحياة الخاصة.