تقرير: 70٪؜ من مشتريات المغاربة إلكترونيا عبارة عن ملابس

تواصل التجارة الإلكترونية نموها في المغرب مدعومة بتوسع استعمال المواطنين للأنترنيت الذي أضحى استخدامه جزءا لا يتجزء من أنشطتهم اليومية.

وكشفت الوكالة الوطنية لتنقين المواصلات، أمس الثلاثاء، أن التجارة الإلكترونية نمت بنسبة 21.3 بالمائة بين عامي 2016 و2018.

وأوضحت ضمن نتائج بحثها السنوي حول مؤشرات تكنولوجيا الإعلام والإتصال برسم سنة 2018 الذي نشرته أمس، أن واحدا من كل خمسة مغاربة يستخدمون التجارة الإلكترونية في الوسط الحضري. ونصف الأفراد الذين قاموا بعملية شراء على الأنترنيت خلال 2018 كرروا الأمر بين 2 و5 مرات.

Advertisements

وتأتي الملابس على رأس المنتجات التي يتم اقتناؤها على الأنترنيت بنسبة 70 بالمائة من الأفراد الذين قاموا بعمليات الشراء على الشبكة.

وكانت إحصائيات سابقة لمهنيين في قطاع التجارة الإلكترونية قد كشفت أن حجم المبالغ المالية التي صرفها المغاربة لإنجاز عمليات الشراء الإلكتروني تقارب 2.6 مليار درهم في سنة 2017، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة مع سنة 2016.