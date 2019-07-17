تأجيل إصدار ديو محمد رمضان وسعد لمجرد من جديد

في وقت كان ينتظر فيه جمهور الفنان المغربي سعد لمجرد، عمله مع الفنان المصري محمد رمضان، أمس الثلاثاء تم تأجيل طرح كليب “إنساي” لموعد لاحق.

وكان رمضان قد أعلن في منشور على أنستغرام يوم الأحد، أن الكليب سيصدر بعد يومين، لكن عدل المنشور لاحقا، وبدل الموعد الذي أعلنه في البداية، واكتفى بكتابة كلمة قريبا.

ولم ينتبه عدد كبير من المتابعين أن رمضان غير موعد إصدار الكليب في منشوره، خصوصا أن الكل انشغل مع تغيير النجم المصري لوصف لمجرد بنجم المغرب العربي إلى النجم العربي والعالمي، نتيجة الاستياء الذي عبر عليه الجمهور واعتبر الوصف الأول يحمل رسائل تنقص من قيمة سعد.

وأجل رمضان إصدار الكليب للمرة الثانية، بعدما كان سبب التأجيل في المرة الأولى، هو التأخر في تصوير الكليب.

وينشر كليب “إنساي” بشكل حصري على قناة محمد رمضان على يوتوب، علما أن تصويره تم في الأيام القليلة الماضية بالعاصمة الفرنسية باريس.