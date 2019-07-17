لقاء تحديد المركز الثالث في “الكان” بشعار.. تكريس التفوق النيجيري أو إعادة التوازن التونسي

تجرى مساء اليوم الأربعاء، المباراة قبل الأخيرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، والتي تندرج ضمن لقاء الترتيب، وتجمع بين المنتخبين التونسي والنيجيري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.
ويمنح تاريخ المواجهات السابقة بين تونس ونيجيريا في “الكان”، التفوق لهذا الأخير، الذي فاز بثلاث مباريات، مقابل فوز واحد لنسور قرطاج، علما أنه من بين المواجهات الثلاث التي انتصر خلالها المنتخب النيجيري، كانت واحدة بالقرعة، عقب نهايتها بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.
ويبحث المنتخب النيجيري عن الانتصار على تونس، في لقاء اليوم، من أجل تكريس تفوق نيجيريا على المنتخب التونسي في “الكان”، بينما يسعى هذا الأخير إلى هزم “النسور” النيجيرية، بغية إعادة التوازن بين المنتخبين في المباريات التي جمعت بينهما، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا.
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