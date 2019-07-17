طقس الأربعاء.. جو حار مع قطرات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية العامة بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي، وجنوب البلاد، وحار نوعا ما بالمناطق الداخلية. كما ستهم سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح و الليل، كلا من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية.

وسيلاحظ أيضا نزول بعض القطرات المطرية الخفيفة والمحلية بالساحل المتوسطي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بعض الشيء ومصحوبة بقطرات مطرية ورعد بالهضاب العليا الشرقية، وشرق الأطلسين الكبير والمتوسط وأقصى جنوب البلاد، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي وقليل السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي. أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب وبالجنوب الشرقي، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وداخل منطقة سوس، وتادلة، وما بين 27 و34 درجة بالجنوب الشرقي وكل من جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة جوار السواحل، وما بين 29 و35 درجة بمرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية والسايس والريف وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الغربية للأطلس ومنطقة سوس وداخل الشياظمة وبالجنوب، وما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي، وبشرق الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وهائجا بالجنوب ومحليا هائجا إلى قليل الهيجان ما بين رأس سيم وسيدي إيفني.