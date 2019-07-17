شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أكثر من 3 آلاف طن متري من مادة المازوت لكهرباء ساحل حضرموت والان مع التفاصيل

رست برصيف ميناء المكلا باخرة المازوت (GLOBAL RANI) بحمولة (3,821) طن متري ، اليوم صباحاً ، والكمية الكلية مخصصة وقود لمولدات كهرباء ساحل حضرموت .

وقد رست الباخرة بالميناء بعد جهود بذلت من قبل فؤاد تيسير الرباكي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي، لضمان دخول الباخرة فور وصولها دون تأخير حيث تم التواصل مع الجهات المختلفة ذات الاختصاص ، وتم إصدار أوامر بايقاف عمل تفريغ الحاويات والتوجيه الى ربان المرفأ الميناء بإخراج باخرة الحاويات من رصيف الميناء وادخال باخرة المازوت بصورة عاجلة .

وأعرب "نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة" عن ارتياحه للتفاعل والعمل بوتيرة سريعة من قبل عمال و موظفي كنترول الميناء ، مؤكداً أن الميناء يعمل وفق إمكانياته لخدمة محافظة حضرموت والبلاد .

يذكر أن محطات مولدات كهرباء ساحل حضرموت تعاني من عجز كلي بسبب نفاذ وقود المازوت منذ أيام مما تسبب في انقطاعات لساعات طويلة للتيار الكهربائي .