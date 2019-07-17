شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد طه يُعلق على الدعم القطري بالأسلحة لمتطرفي إيطاليا وإرهابيي اليمن والان مع التفاصيل

علق الإعلامي والمحلل السياسي، أمجد طه، على الصواريخ القطرية التي وصلت لأيدي متطرفي إيطاليا. وقال طه في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -"يطلع المسؤول عن الأمر حمد بن خليفة والد أمير نظام قطر الحالي.. وتابع "لأن في1994حمد بن خليفة كان وزير الدفاع وبالتالي مسؤول عن وضع الصواريخ بيد نازيي ومتطرفي ايطاليا" وشدد على أن "هذا يؤكد أحقية مطالب دول المقاطعة ومنها وقف دعم تنظيم الحمدين للتطرف". Advertisements وكتب قائلاً:"أطلقت ايطاليا تحقيق رسمي في شحنة أسلحة عثر عليها مع نازيي إيطاليا تضم صاروخا يعود لجيش نظام قطر. وبين أن "وزارة الدفاع الإيطالية تقوم بمراسلات وتطالب وزير دفاع قطر بإيضاح الأمر". وشدد أن "الخارجية أرسلت اسم احد الأمراء في قطر ج.ح للتحقيق معه". وكتب عن أسلحة قطر باليمن قائلا:"هنا بالدليل والبرهان نظام قطر يرسل الأسلحة للإرهابيين في اليمن ويحاول ارتكاب عمليات انتحارية في الجنوب العربي في عدن. واختتم:"يُفترض ويُفضل أن نسمع على اقل تقدير إدانة من المؤسسات الشعبية والحقوقية العربية وجامعة الدول العربية لمشاركة الدوحة بدعم الحوثيين والمتطرفين في اليمن".

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