شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض وموسكو تبحثان تصنيع طائرة ركاب أسرع من الصوت في السعودية والان مع التفاصيل
ذكر البيان الختامي لاجتماع اللجنة الحكومية بين روسيا السعودية، أن البلدين ناقشا آفاق التجميع الجزئي للطائرات "إم سي21-" و"سوخوي سوبرجيت 100".
وأضاف البيان أن روسيا اقترحت على السعودية إطلاق مشروع لإنشاء طائرة ركاب تفوق سرعتها سرعة الصوت، وطلبت تحديد مستثمر للمشاورات الفنية الأولية، حسب ما ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية.
وتعد الطائرة من طائرات الركاب الروسية من الجيل الجديد من الطائرات القصيرة ومتوسطة المدى، وتصل سعتها من 132 إلى 165 راكب.
وتتمتع الطائرة بأحدث التطويرات العالمية في مجال الطائرات والمحركات. واستخدمت أحدث المواد في تصميمها، ونتيجة لذلك انخفض وزن الطائرة بشكل ملحوظ، ما سمح بتقليل استهلاك الوقود، والانبعاثات الضارة، والضوضاء.
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