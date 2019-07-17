شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النرويجية تعتقل "الملا كريكار المتطرف الكردي العراقي والان مع التفاصيل

اعتقل مسؤولو الاستخبارات النرويجية والشرطة عراقياً كردياً، أدين في إيطاليا بمؤامرة إرهابية، حسبما قالت وكالة الاستخبارات التابعة للشرطة النرويجية بي.إس.تي على تويتر الثلاثاء.

واعتقل الملا كريكار، الكردي العراقي، المقيم في النرويج منذ 1991 في وقت متأخر أمس الاثنين، بناء عل مذكرة اعتقال إيطالية، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيسلم إلى إيطاليا.

وذكرت شبكة "راي نيوز" الإخبارية الإيطالية أن محكمة إيطالية أصدرت حكماً غيابياً ضد كريكار بالسجن 12 عاماً بعد إدانته بإدارة شبكة إرهابية على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال محامي دفاع عن كريكار لشبكة "إن آر كيه" وقناة "تي في 2" النرويجيتين إن "موكله يرغب في استئناف الحكم".