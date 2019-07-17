شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة العدل بهونغ كونغ تزور بكين وسط احتجاجات والان مع التفاصيل

قالت حكومة هونغ كونغ إن وزيرة العدل تيريزا تشنغ ستتوجه إلى بكين اليوم الأربعاء، فيما لم تظهر مؤشرات على توقف الاحتجاجات في وسط المدينة على مشروع قانون تسليم المشتبه بهم للبر الرئيسي في الصين.

وقالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ إن مشروع القانون المثير للجدل بات معلقاً، لكن محتجين يقولون إنهم لن يقبلوا بأقل من السحب الكامل للمشروع وطالبوا مسؤولين كبار منهم لام وتشنغ بالاستقالة.

وكان مشروع القانون سيتيح إرسال الناس إلى البر الرئيسي في الصين ليحاكموا أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني الأمر الذي أثار مخاوف على حكم القانون في هونغ كونغ.