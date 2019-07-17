شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة النقل الفرنسية تتولى حقيبة البيئة والان مع التفاصيل

أعلن قصر الرئاسة في فرنسا (الإليزيه) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن وزيرة النقل إليزابيث بورن ستتولى حقيبة البيئة في أعقاب استقالة وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دو روجي.

وستحتفظ بورن(58 عاماً) بوزارة النقل، في خطوة وصفتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنها "شرف كبير".

وقدم دو روجي استقالته من منصبه أمس الثلاثاء، بعد أيام من جدل أثاره تقرير كشف عن استضافته حفلات عشاء فاخرة عندما كان رئيساً للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

وكتب على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي، أنه رفع دعوى قضائية بالتشهير ضد موقع "ميديا بارت" الإخباري الاستقصائي الذي زعم الأسبوع الماضي أنه دعا بصورة رئيسية أصدقاءه لتلك الحفلات، ونشر الموقع صوراً قال إنها للوجبات التي جرى دفع تكلفتها من أموال دافعي الضرائب.