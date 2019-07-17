شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات التحالف تسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه جازان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:29 مساءً, 17 يوليو 2019 م المناطق - الرياض أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في #اليمن”، أن قوات التحالف أسقطت طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات التحالف تسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.