اتفاق السودان والغاز الأمريكي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/7/17 01:04 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من العين الإخبارية
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، يبرز صفعة قوية من البحرين لـ«الجزيرة» تنسف «ما خفي أعظم»، وواشنطن تؤكد: النظام الإيراني يعتدي على ناقلات النفط، وزعيم المعارضة التركية لأردوغان: فاتورة الصراع مع مصر ثقيلة، كما طالبه بقطع علاقته بالإخوان.
وعن الأوضاع السودانية، تتابعون توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري و«الحرية والتغيير»، والوسيط الأفريقي للسودان عن توقيع الاتفاق السياسي: نقطة حاسمة.
أما في الاقتصاد فتطالعون ديكتاتورية أردوغان.. صادر 585 شركة منذ الانقلاب المزعوم، ووكالة الطاقة: أمريكا أكبر مصدر والصين كمستورد للغاز المسال في 2024.
وإلى الملاعب، حيث تطالعون: رئيس أتلتيكو مدريد يصدم رودريجيز.
وفي الفن: رسائل سياسية وراء أفلام الأبطال الخارقين.. 11 سبتمبر ووترجيت الأبرز.
وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 17 يوليو/تموز 2019.
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