حاكم ريو دي جانيرو يشبّه عصابات المخدرات بـ"حزب الله"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف ويلسون ويويلسون ويتزل، حاكم "ريو دي جانيرو" البرازيلية، عصابات المخدرات في المدينة بأنها تشبه جماعة "حزب الله" الإرهابية في لبنان.

وفي معرض دفاعه عن استراتيجيته الأمنية المتشددة ضد عصابات المخدرات، قال ويتزل، في لقاء مع الصحفيين، إن المجرمين في الأحياء العشوائية في ريو دي جانيرو: "اغتصبوا الأطفال وقتلوا الأبرياء واستخدموا هذه المناطق لبيع المخدرات، ما الشيء الذي يفعلونه ويختلف عن حزب الله؟ لا شيء".

وتابع: "لن نتساهل مع أي شخص يحمل سلاحا.. أنت لا تريد أن تموت؟ حسنا لا تخرج إلى الشارع بمسدس".

يذكر أن مليشيا "حزب الله" تمتلك سجلا سيئ السمعة في دول أمريكا اللاتينية، بين الاتجار في المخدرات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة الإجرامية التي أدت إلى تصنيفها من قبل بعض دول القارة منظمة إرهابية.