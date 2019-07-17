انفجار عبوة بسيارة مفخخة في مدينة الحسكة السورية وأنباء عن إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب اثنين مدنيين، اليوم الأربعاء، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفق مراسل وكالة الأنباء السورية.
وأفاد المراسل، بأن سيارة سوزكي كان يقودها إرهابيا انفجرت قرب طاحونة حي غويران بمدينة الحسكة، ما أسفر عن إحداث أضرار مادية بالمكان.
وأشار المراسل إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .
والخميس الماضي، أصيب 11 شخصا، في انفجار سيارة أمام بوابة كنيسة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا.
وحينها، قال التلفزيون السوري الرسمي، إن التفجير ألحق أضراراً بالواجهة الأمامية لكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس والأبنية التي تقع قبالتها وسيارات كانت متوقفة في المكان.
وتقع الكنيسة في حي الوسطى ذي الغالبية المسيحية في المدينة، حيث تحتفظ قوات النظام بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات.
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