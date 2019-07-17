آراء الإعلاميين الأفارقة في التنظيم المصري لكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب إعلاميون أفارقة عن سعادتهم بتنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ التي تستضيفها مصر بدلا من الكاميرون.

وقال الصحفي الجزائري إسماعيل محمد، في تصريحات لـ"العين الرياضية"، إن الشيء الإيجابي الأكبر في البطولة هو قدرة مصر على التنظيم بشكل رائع، وأنه لا يوجد أي دولة أفريقية كانت تستطيع تقديم تنظيم رائع خلال ٤ أشهر مثلما قدمته مصر.

الصحفي التونسي أيمن السخيري وجه تحية شكر وتقدير إلى القائمين على تنظيم البطولة في مصر، وخروجها بهذا الشكل خلال فترة قصيرة لم تتعد ٥ أشهر.

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وأضاف الصحفي النيجيري فرانك أوموكو أن مصر استطاعت تنظيم البطولة بشكل جيد جدا، خاصة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى ٢٤ منتخبا، وقال: "ذهلت عندما أتيت إلى مصر ورأيت الملاعب والمنشآت والطرق".

ويرى الإعلامي الجزائري جلال بعيش أن تنظيم أمم أفريقيا في مصر هذا العام كان أفضل من النسخة الماضية التي استضافتها الجابون، خاصة في ظل وجود ٢٤ منتخبا بدلا من ١٦، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع الأدوات للصحفيين، فضلا عن رضا لاعبي الجزائر عن أرضية الملاعب.

وكانت مصر قد فازت باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية بدلا من الكاميرون لعدم جاهزية الأخيرة.