انت الان تتابع زلزال صغير يضرب مكسيكو سيتي ولا أنباء عن خسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال صغير وسط مكسيكو سيتي مساء يوم الثلاثاء وهز الأبراج والمباني السكنية في العاصمة المكسيكية المترامية الأطراف لكن لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل على تويتر إن شدة الزلزال بلغت 2.9 درجة في حي ألفارو أوبريجون الساعة 10:59 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال ديفيد ليون مدير خدمات الطوارئ في المكسيك إنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار.